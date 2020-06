Farnesina: continuano i rimpatri di italiani dall'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il lavoro della Farnesina per consentire il ritorno in sicurezza in Italia dei connazionali bloccati all’estero. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri. Negli ultimi 3 giorni sono rimpatriate circa 1.000 persone, con voli da Regno Unito, Belgio, Bangladesh, Colombia, Repubblica Dominicana, Spagna e Portogallo. Dall’inizio dell’emergenza, sono rientrati oltre 96.200 connazionali con 1052 operazioni da 119 Paesi.(Res)