Milano: Consiglio comunale chiede testo unico dei regolamenti comunali

- Un testo unico che racchiuda i circa cento regolamenti del Comune di Milano. È la proposta avanzata dal capogruppo di Alleanza Civica per Milano, Franco D'Alfonso, e approvata dal Consiglio comunale con 30 voti favorevoli e 6 consiglieri astenuti. "Questo odg risponde all'esigenza di semplificare le operazioni di funzionamento del nostro Comune, un'esigenza che è anche di trasparenza e chiarezza ed è molto sentita", ha spiegato D'Alfonso nel presentare il testo, che invita la giunta e la presidenza del Consiglio comunale "a predisporre, anche con aiuti e consulenze esterne, un 'testo unico regolamentare' per permettere al Consiglio comunale di approvare entro il termine della sindacatura un assetto regolamentare riportato a versione semplificata, comprensibile e più concentrata su questioni rilevanti e ricorrenti". "Gli oltre cento regolamenti comunali sono ricchissimi di ridondanza. Cosa che rende oltretutto incomprensibili alla prima lettura le delibere che vengono fatte", ha sottolineato il capogruppo dell'Alleanza Civica per Milano, sottolineando che "è stato calcolato che la ridondanza di norme, che ripetono o parzialmente modificano altre norme esistenti, riduca del 30 per cento l'efficienza complessiva del sistema". La proposta ha trovato il parere favorevole anche della maggioranza dell'opposizione (astenuti Bastoni della Lega, Sollazzo del Gruppo Misto e Basilio Rizzo di Milano in Comune, oltre a tre esponenti del centrosinistra), che ha sottolineato però l'incoerenza che a proporre l'odg fosse un consigliere di maggioranza, assessore nella giunta Pisapia. "Esprimo il mio essere favorevole, ma anche la mia sorpresa per il fatto che un consigliere di maggioranza si sia reso conto della quantità e della pesantezza di regolamenti che sono stati approvati da questa consiliatura, perché la mentalità della sinistra è quella di regolamentare tutto", ha commentato il capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale, annunciando, rivolto alla maggioranza: "Qualora il centrodestra dovesse vincere le prossime elezioni, noi svolgeremmo questo compito di disboscamento di un gigantesco apparato regolamentare che avete voluto, anzi bisognerebbe nominare un assessore alla semplificazione delle complicazioni che avete scritto in questi anni". (Rem)