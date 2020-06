Milano: Sala, non sono preoccupato per scritte contro di me, ma per tensioni che ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono preoccupato per questo tema specifico ma per le tensioni che in generale ci sono". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto così ai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse preoccupato per le scritte apparse contro di lui e il governatore lombardo Attilio Fontana. "Non sono informato su quello che sta facendo la procura né voglio esserlo, cerco di mantenere la tranquillità che in questo momento è necessaria" ha concluso Sala.(Rem)