Medio Oriente: Hamas, necessaria un’unità tra i palestinesi contro piani annessione Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hamas lanciato un appello all’unità tra palestinesi e alla “resistenza" contro i piani israeliani di annettere parti della Cisgiordania. "Chiediamo che il progetto di annessione sia contrastato con la resistenza in tutte le forme", ha affermato Salah al Bardawil, alto funzionario di Hamas, in una conferenza stampa. "Chiediamo al nostro popolo di trasformare queste difficoltà in un'opportunità per riportare in pista il progetto palestinese", ha aggiunto. Bardawil ha chiesto un incontro tra Hamas e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), che comprende vari altri gruppi palestinesi, tra cui il rivale Fatah. Le dichiarazioni di Al Bardawil giungono dopo le richieste da parte di esponenti di Fatah, Olp e Autorità nazionale palestinese (Anp), di porre fine alla disputa con Hamas in occasione del 13mo anniversario dello scontro tra i movimenti palestinesi che ha portato al potere il gruppo islamista nella Striscia di Gaza. In una dichiarazione, diffusa il 13 giugno, Eyad al Nasr, un alto funzionario di Fatah nella Striscia di Gaza, ha dichiarato che l'anniversario segna un "capitolo oscuro e doloroso della storia palestinese". Fatah, ha dichiarato Al Nasr, è pronta a dimenticare tutte le differenze con Hamas per porre fine alla divisione tra Cisgiordania e Striscia di Gaza e raggiungere l'unità nazionale. (segue) (Res)