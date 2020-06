Medio Oriente: Hamas, necessaria un’unità tra i palestinesi contro piani annessione Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Saeb Erekat, ha descritto l'acquisizione di Hamas della Striscia di Gaza come una "ferita sanguinante". Erekat ha affermato che non vi è alcuna giustificazione per il continuo dominio di Hamas sulla Striscia di Gaza e ha ribadito la disponibilità dell'Anp a raggiungere la "riconciliazione" con il movimento islamista. Da parte sua il Partito popolare palestinese (ex Partito comunista palestinese), ha affermato che il colpo di Stato di Hamas ha portato a un "deterioramento dello stato della questione palestinese sulla scena internazionale, nonché al deterioramento dell'economia palestinese". Un altro commento è giunto da Walid al Awad, membro dell’ufficio politico del Partito popolare palestinese, secondo cui la divisione tra i palestinesi ha offerto a Israele e agli Stati Uniti l'opportunità di "cospirare" contro la questione palestinese. "Le ripercussioni del colpo di Stato di Hamas sono ancora presenti, con il tasso di povertà nella Striscia di Gaza che supera il 70 per cento e la disoccupazione del 65 per cento", ha osservato Al Awad. (segue) (Res)