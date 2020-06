Coronavirus: sostanzialmente stabili i contagi, leggera crescita per Milano e Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sostanzialmente stabili i nuovi casi positivi al coronavirus nelle province lombarde. In provincia di Milano e nel capoluogo oggi sono infatti aumentati di 52 unità, 23 dei quali a Milano città, contro i 45 registrati ieri, quando in città erano 21. Crescono leggermente a Bergamo, 69 contro i 62 di ieri e un po' più marcatamente a Brescia, dove oggi sono stati riscontrati 56 nuovi casi contro i 32 di ieri. Sostanzialmente stabile anche Monza e Brianza + 6 contro i +4 di oggi, mentre sono in discesa Mantova, dove è stato registrato un solo caso contro i 4 di ieri, Cremona che è passata dai +8 di ieri ai +2 di oggi e Pavia, oggi + 3, ieri +13. (Rem)