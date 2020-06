Roma: sviene nell'auto avvolta dalle fiamme, uno salvato da due carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deve la vita a due carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che, per sua fortuna, erano di pattuglia sulla via Monti Tiburtini a Roma nei pressi dell'ospedale Sandro Pertini. E' accaduto oggi pomeriggio alle 14.30 circa. L'uomo, un 79enne, è svenuto mentre la sua macchina è stata avvolta dalle fiamme. I due militari hanno notato l'auto in fiamme e il conducente privo di sensi e nonostante le fiamme e il fumo intenso, non ci hanno pensato due volte a soccorrere l'uomo, estraendolo di peso e rianimandolo in attesa del 118 che lo ha condotto nel vicino ospedale. Anche i due Carabinieri, per piccole ustioni e le esalazioni respirate, si trovano tuttora in osservazione presso lo stesso ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per le incombenze del caso. (Rer)