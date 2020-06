Lavoro: Zedda e Pili, proroga cig per lavoratori Sider Alloys

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attesa della definizione della vertenza che porterà al rilancio produttivo dell'azienda, è "stato trovato lo strumento che consente il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la possibilità di proroga della cassa integrazione dei lavoratori fino al 31 agosto 2020". È quanto ha affermato l'assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, al termine di un incontro che si è tenuto oggi in modalità videoconferenza sulla vertenza che riguarda il sito ex Alcoa della società Sider Alloys, su convocazione del sottosegretario del ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, e al quale hanno partecipato l'assessore regionale dell'Industria, Anita Pili, i rappresentanti dei lavoratori e l'amministratore della società.Durante l'incontro è emersa la conferma da parte dell'azienda di definire gli ultimi passaggi per l'ottenimento della garanzia necessaria alla sottoscrizione del contratto per la fornitura dell'energia, sul quale è stato espresso ottimismo verso una conclusione favorevole. (segue) (Com)