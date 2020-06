Lombardia: Fontana, mie proposte su giustizia, fisco, istruzione, sanità e semplificazione condivise da altre Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giustizia, fisco, istruzione, sanità e semplificazione. Sono questi i temi su cui le proposte del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana hanno trovato ampia condivisione da parte dei Governatori delle altre Regioni riuniti in assemblea e riepilogate in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Ieri mattina - scrive il presidente Fontana - sono stato invitato ad offrire un contributo agli 'Stati Generali dell'Economia' che si svolgono a Roma, forse grazie a un post in cui lamentavo che il Governo non si era preoccupato di ascoltare i Governatori e i Sindaci prima ancora di interagire con l'Europa". Il governatore della Lombardia, dopo aver rimarcato come la pandemia da Covid-19 abbia "evidenziato tutti i limiti del sistema Paese" ribadisce che "per superare questa crisi occorrono non solo grandi investimenti quanto una profonda riforma onde evitare che si persegua su modello organizzativo dello Stato vetusto e spesso fallimentare". "Occorre riprendere un confronto sul nuovo assetto istituzionale delle Regioni - prosegue Fontana - anche in previsione di una riforma costituzionale". "Soprattutto - chiarisce il presidente - occorre intervenire sui quattro asset del Paese: giustizia, fisco, istruzione, sanità e semplificazione". (segue) (Com)