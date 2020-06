Lombardia: Fontana, mie proposte su giustizia, fisco, istruzione, sanità e semplificazione condivise da altre Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo permetterci più il costo di una macchina lenta specie nel settore civile. Tutti gli studi confermano - chiarisce Fontana - che dove la giustizia civile è efficiente l'economia è in crescita. Le imprese non possono più attendere i tempi lunghi della giustizia civile che si ripercuote sul costo del denaro e sull'economia". "Per uscire dalla crisi - dice Fontana - servono la flat-tax, un dialogo semplificato tra il cittadino e il fisco". "Elementi indispensabili per uscire dalla crisi - continua - non solo per risolvere i problemi contemporanei ma per garantire alle prossime generazioni di essere libere da debiti del passato". Su questo tema, il presidente Fontana auspica "una riforma radicale che sia ispirata ad una maggiore specializzazione delle competenze al fine di immettere nel comparto produttivo e industriale i giovani. L'età media di un giovane italiano che entra nel mondo del lavoro è altissima e ingiustificata rispetto a quella di un giovane francese, tedesco o inglese". "È un settore strategico - sottolinea il presidente - su cui destinare più risorse, la Lombardia è riuscita a fronteggiare l'emergenza coronavirus perché, come è noto, ha negli anni costruito una sanità efficiente grazie al dialogo tra pubblico e privato. Su questa strada occorre proseguire. "Occorre sospendere il codice degli appalti per almeno un anno: ciò non vuol dire limitare i controlli - afferma il presidente Fontana - ma studiare forme di verifica più agevoli ed efficienti". Quanto agli Stati Generali convocati a Roma, il governatore Fontana sostiene di condividere "i temi affrontati in questi giorni ma l'analisi e la proposta deve essere prodotta in sede istituzionale che trova la sua sintesi costituzionale nella Conferenza Stato Regioni e poi in Parlamento". (Com)