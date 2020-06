Siria: a Idlib autorità ribelli adottano lira turca dopo crollo valuta siriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione ribelle che controlla la provincia di Idlib, nella Siria nordoccidentale, ha annunciato che sta sostituendo la lira siriana con quella turca a seguito del crollo registrato della divisa di Damasco avvenuto nelle ultime settimane. Secondo quanto riporta la stampa libanese, il governo della salvezza, un organo amministrativo collegato al gruppo militante Hayat Tahrir al Sham che domina la regione di Idlib, ha già iniziato a pagare stipendi in lire turche lo scorso mese, incaricando i commercianti i cambiavalute a far circolare monete e banconote turche di basso taglio da utilizzare per gli scambi giornalieri. In base ai media libanesi, una "grande" spedizione di valuta turca sarebbe entrata nella provincia di Idlib lo scorso l'11 giugno. (segue) (Res)