Ue: Commissione annuncia 16 progetti paneuropei di difesa industriale e tre tecnologici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati dell'Edidp dimostrano la possibilità di coinvolgere filiali con sede nell'Ue controllate da paesi terzi o entità di paesi terzi, purché soddisfino adeguate garanzie basate sulla sicurezza approvate dagli Stati membri, e questo è precisamente il caso di quattro partecipanti controllati da entità provenienti da Canada, Giappone e Stati Uniti. Per quanto riguarda il Padr, questo per la prima volta sostiene tre progetti dedicati alle tecnologie dirompenti attraverso inviti dedicati, progettati per preparare il futuro Fes, che assegna fino all'8 per cento del proprio bilancio ad azioni dirompenti. Questi sono importanti per garantire che l'Europa rimanga in prima linea nello sviluppo tecnologico. I progetti annunciati oggi sosterranno lo sviluppo di capacità di difesa europee come droni e tecnologie correlate (droni poco osservabili e tattici, rilevamento di sistemi per droni militari, piattaforme di edge computing per droni), tecnologie spaziali (ricevitori crittografati di livello militare Galileo, payload ottico di livello militare per piccoli satelliti, sistema big data per la sorveglianza satellitare), veicoli terrestri senza pilota, sistemi missilistici di alta precisione (Blos, missili anticarro), piattaforme navali future, capacità di attacco elettronico aereo, reti tattiche e altamente sicure, cyber piattaforme di consapevolezza situazionale o la prossima generazione di tecnologie stealth attive. Questi progetti si aggiungono agli altri 15 progetti di ricerca già finanziati dal 2017 attraverso il Padr e all'imminente sostegno diretto a due progetti su larga scala (drone Male ed Essor). (Beb)