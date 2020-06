Carceri: Ordine avvocati Sulmona, potenziare corpo Polizia penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ordine degli Avvocati di Sulmona ribadisce la rilevanza strategica della Casa di Reclusione di Sulmona che, grazie all'imminente consegna del nuovo padiglione, arriverà ad ospitare oltre 600 detenuti, la maggior parte dei quali in regime di Alta Sicurezza, divenendo uno degli istituti penitenziari più importanti nel panorama europeo e, di gran lunga, il più importante del centro Italia. Ciò, all'evidenza, se da un lato impone, senza ulteriori indugi, il logico e conseguente ampliamento di organico, doverosamente e giustamente invocato dalle rappresentanze sindacali, onde porre chi opera quotidianamente all'interno della struttura in condizione di farlo al meglio, anche a beneficio degli stessi detenuti, dall'altro, concorre vieppiù a rendere ineludibile e non più discutibile la "sinergica" permanenza del Tribunale di Sulmona, il cui personale amministrativo va, del pari, potenziato, mediante il più volte auspicato ripristino della relativa pianta organica. "La già denunciata situazione di scopertura (nell'ordine del 40 per cento circa) – si legge in un documento - non ha peraltro impedito al nostro Tribunale, persino durante l'emergenza Covid-19, anche grazie alla presenza in sede di tutti i dipendenti sin dall'11 maggio u.s., ed alle intese siglate fra magistratura ed avvocatura, nel solco di una consolidata esperienza di organizzazione ed efficienza- di assicurare la celebrazione di un significativo numero di udienze, soprattutto penali, a fronte della sostanziale paralisi che ha, invece, colpito molti uffici giudiziari, di grandi dimensioni, nel resto del Paese”. (segue) (Gru)