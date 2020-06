Carceri: Ordine avvocati Sulmona, potenziare corpo Polizia penitenziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va, tuttavia, colmata e risolta quanto prima, al fine di non mettere a rischio, nel prossimo futuro, il funzionamento del nostro presidio Giudiziario e i diritti, anche quello alla sicurezza, individuale e sociale, dei cittadini di questo territorio, e non solo. Diritti ed istanze – prosegue la nota del Consiglio dell'Ordine - che giammai potrebbero essere tutelati dalla preannunciata istituzione di un semplice "ufficio di prossimità", la cui natura amministrativa, con funzioni di mero orientamento informativo per l'utenza, ne preclude, qui come altrove, qualsivoglia effetto surrogatorio o compensativo della eventuale e scellerata soppressione del Tribunale". (Gru)