Fase 3: D'Incà, da governo massima attenzione a mondo lavoro

- In questa seconda giornata degli Stati generali, "abbiamo avuto modo di sottolineare l'attenzione che questo governo ha sempre avuto per il mondo del lavoro, ancora di più dall'inizio della pandemia con la scelta immediata di bloccare i licenziamenti e di attivare tutti gli strumenti di sostegno al reddito possibili, perché nessuno restasse indietro. Provvedimenti per i quali abbiamo investito una grossa fetta degli 80 miliardi di euro, messi in campo per far fronte al Covid19.". Lo scrive si Facebook il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, secondo cui "incontrando i sindacati, oggi, abbiamo ascoltato le loro necessità e proposte e abbiamo illustrato le intenzioni di questo Governo che vuole semplificare e rendere più fluidi i sistemi e gli strumenti di tutela dei lavoratori, investire in politiche attive del lavoro, in formazione per i giovani, in imprese al femminile, nello smart working". Nel consiglio dei Ministri di questa sera, ha aggiunto, "porteremo un decreto per estendere di 4 settimane la cassa integrazione per i lavoratori che hanno già effettuato le 14 settimane previste dal decreto Rilancio. Il confronto di oggi, che è proseguito con l'audizione di comuni, province e regioni e che continuerà nei prossimi giorni, ci darà la possibilità di migliorare le politiche del lavoro, di rendere più coordinata e fluida l'azione delle Istituzioni ad ogni livello e di costruire l'Italia del futuro", ha concluso. (Rin)