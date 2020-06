Frascati: Acea Ato 2, manutenzione straordinaria su rete idrica, giovedì servizio sospeso in alcune strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e non differibili, volti a migliorare l’efficienza del servizio, si renderà necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Frascati. Di conseguenza giovedì 18 giugno 2020, dalle 9 alle 17 si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: via Telegono, via Venturini Volfango, via VIII Settembre, via Fausto Cecconi, via Annibal Caro, piazza Roma, via Principe Amedeo, via Armando Diaz, via Senni, via Ludovico Micara, via Borgo San Rocco, via Mamiani, via Candido Galli, via Domenico Seghetti. Potranno essere interessate dalla sospensione idrica anche strade limitrofe a quelle elencate. Per limitare i disagi Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite un’autobotte che resterà in stazionamento in piazza Roma. Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio, invita gli utenti a provvedere con ampio anticipo alle scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. (Com)