Tunisia: Machrou Tounes denuncia pressioni sui movimenti sociali per evitare manifestazioni

- Il movimento Machrou Tounes ha denunciato la decisione emanata dai componenti della coalizione governativa che ha impedito ai rappresentanti delle organizzazioni della società civile di manifestare pacificamente ieri nella piazza del Bardo, dove ha sede l’Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisino (Anp). Il partito ha espresso in una nota preoccupazione per l'attuale situazione delle libertà fondamentali, in particolare alla luce delle "pressioni sui movimenti sociali e delle campagne diffamatorie sui social network contro i partiti e le figure che chiedono la fine della terribile situazione economica, finanziaria e sociale". Machrou Tounes esprime in un comunicato stampa il suo sostegno a movimenti pacifici di protesta che rispettano la legge, sebbene non sia d'accordo con alcuni slogan dei manifestanti che chiedono l'immediato scioglimento del parlamento. "Il presidente della repubblica, il capo del governo e i partiti politici al potere devono rispettare la Costituzione e le libertà fondamentali e agire di conseguenza di fronte a movimenti pacifici, politici e sociali di protesta", ha affermato Machrou Tounes. Il partito ha anche invitato le forze nazionali a interagire positivamente con qualsiasi desiderio di riforma e cambiamento desiderando "rompere con l'attuale regime politico e i suoi risultati catastrofici". Da parte sua, il partito Al Massar ha denunciato, in un comunicato stampa, gli sconvolgimenti commessi di recente da agenti di polizia contro i diritti umani e gli attivisti politici.(Tut)