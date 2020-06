Infrastrutture: Diga rinascita, l'Egitto perseguirà "altre opzioni politiche" per difendere i suoi interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dall'Egitto, Sameh Shoukry, ha detto che il Cairo seguirà "altre opzioni politiche" per difendere suoi diritti idrici e i suoi interessi vitali. Il riferimento è all'ennesimo fallimento dei negoziati, mediati dagli Stati Uniti, sul riempimento e il funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). "Purtroppo, l'intransigenza dell'Etiopia e la sua costante evasione dai seri negoziati hanno portato all'interruzione del processo di negoziazione. L'Egitto è alla ricerca di altre opzioni politiche (...) per porre rimedio all'impatto sulla pace e sulla sicurezza internazionali, impedendo all'Etiopia di intraprendere azioni unilaterali che incidono negativamente sui diritti idrici dell'Egitto", ha affermato il capo della diplomazia del Cairo. "Negli ultimi anni, l'Egitto si è impegnato nell'approccio negoziale con buoni intenti e un serio impegno per raggiungere un accordo equo nell'interesse dei tre paesi coinvolti: Egitto, Etiopia e Sudan", ha continuato Shoukry. (segue) (Cae)