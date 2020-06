Infrastrutture: Diga rinascita, l'Egitto perseguirà "altre opzioni politiche" per difendere i suoi interessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Irrigazione dell'Egitto ha recentemente annunciato che i colloqui tecnici trilaterali con l'Etiopia e il Sudan sono stati interrotti dopo che Addis Abeba ha presentato una proposta giudicata inaccettabile e unilaterale. Venerdì scorso, 12 maggio, il vice capo dell'Esercito etiope, generale Birhanu Jula, ha detto che al quotidiano "Addis Zemen" che l'Etiopia potrebbe fare ricorso all'uso della forza per difendere la contestata diga sul Nilo da 4,6 miliardi di dollari, dando così il via alla prima guerra per l'acqua del continente. "Gli egiziani e il resto del mondo sanno molto bene in che modo conduciamo le guerre", ha detto Hula, accusando la leadership egiziana di proporre una "narrativa distorta" sulla più grande centrale idroelettrica dell'Africa che sta costruendo l'azienda italiana Salini Impregilo. (Cae)