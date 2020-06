Fase 3: Sala, alle istituzioni non si può che chiedere coraggio di fare cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le istituzioni hanno ancora più doveri di prima, però in questo momento, a chi vuole essere istituzione, non si può che chiedere coraggio. Magari si sbaglia o non si riesce ad accontentare tutti. Ma serve chiedere coraggio di fare cose”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all’inaugurazione del palinsesto estivo della Triennale di Milano. “Ho sentito il ministro Franceschini ieri e mi ha detto che non ci sarebbe stato per via degli Stati Generali, e questo è un po’ il momento in cui se uno non va agli Stati Generali, sembra ci sia un motivo particolare per non andarci - ha proseguito Sala - Ma è importante essere nei luoghi dove ci si riattiva e dove si dà un segno importante, come qui in Triennale. È chiaro che mi sto ponendo più domande che risposte, ma quello che si farà qui in Triennale è fondamentale. È necessario fare le cose per bene e raccontarle, perché anche lo story-telling è importante, sperando che altri seguano”. “Per cui serve consapevolezza che il breve periodo è importante - ha concluso il primo cittadino - Adesso è troppo difficile perseguire processi di lungo periodo. Serve stare sul breve perché questa estate non sia sprecata”. (Rem)