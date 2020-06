Fase 3: Franceschini, utilizzo rete sarà scoperta per la cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che proprio l’utilizzo della rete sarà una scoperta per la cultura, abbiamo visto durante il lockdown quante iniziative culturali si sono spostate spontaneamente in rete e quanto hanno funzionato”. Lo ha dichiarato in un videomessaggio all’inaugurazione del palinsesto estivo della Triennale di Milano il ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini. “Da questa esperienza è venuta la nostra idea di una sorta di Netflix della cultura italiana, immaginare che nella fase in cui le sale non potranno riaprire con capienza piena si potrà offrire un’integrazione attraverso l’offerta culturale a pagamento online. Questa idea della piattaforma è già diventata una norma di legge con 10 milioni di euro fatta dal ministero insieme a Cdp e io penso che questo utilizzo dell’offerta culturale online resterà anche dopo l’emergenza, si integrerà perché non si può sostituire lo spettacolo dal vivo o privare il teatro del contatto diretto nelle sale”, ha spiegato il ministro, concludendo: “Potrebbe diventare una grande opportunità per chi magari non può spostarsi e anche una grande occasione di promozione della cultura italiana nel mondo”. (Rem)