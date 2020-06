Regno Unito: ministro Esteri Raab, rischio aumento casi Covid-19 se il paese non fa attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha dichiarato durante la conferenza stampa di oggi che c'è il rischio di un secondo aumento dei casi di coronavirus se il Regno Unito non fa particolarmente attenzione. "Non possiamo fingere che il coronavirus sia sparito o pretendere di aver eliminato il virus. Sappiamo, grazie alla scienza e a ciò che abbiamo visto a livello di esperienza internazionale, che c'è il rischio di una seconda ondata se non stiamo molto attenti", ha affermato Raab. Il ministro degli Esteri ha però assicurato che il governo sta controllando l'impatto di tutti gli allentamenti delle misure restrittive con grande attenzione.(Rel)