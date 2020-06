Abruzzo: Paolucci (Pd), per garantire maggiori risorse allo sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo dello sport è uno dei più provati dalla pandemia. Con la proposta di modifica alla legge regionale del 2/2018 del precedente governo regionale, si porta a 1 milione di euro l'entità del sostegno per associazioni ed enti sportivi". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci, che ha depositato una modifica alla legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva n. 2/2018, da attuare proprio per il 2020. "Quella legge è nata per promuovere e sostenere lo sport sul territorio in tutte le sue espressioni – spiega Paolucci che da assessore regionale allo Sport ne fu promotore nel 2018 – In un momento come questo, l'intento non solo va mantenuto, ma va centrato principalmente sul sostegno, perché ci sono realtà che non possono ripartire, ma che sono importanti, perché alimentano attività vitali anche per la comunità e specie in un momento come questo. Da questo nasce la proposta di modifica per l'annualità 2020 che innanzitutto darà respiro a questo mondo, portando a 1 milione di euro il fondo previsto per l'attività sportiva, in pratica si aggiungono 500.000 euro con questa norma finanziaria. Inoltre si prevede il differimento al 31 ottobre la data di presentazione delle domande di accesso al contributo, essendo il termine inizialmente previsto dalla legge citata già decorso " (segue) (Gru)