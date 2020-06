Abruzzo: Paolucci (Pd), per garantire maggiori risorse allo sport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Silvio Paolucci ex Assessore regionale della precedente amministrazione con deleghe anche al Bilancio e allo sport " L'intento è sostenere la ripartenza di società e associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che partecipano alle rispettive attività federali agonistiche o amatoriali, con la modifica, per l'annualità 2020, della ripartizione percentuale del fondo attualmente in vigore. E' necessario lasciare una traccia del lavoro svolto in questo ambito, ma che sia un lavoro che arrechi sollievo e respiro, non confusione, com'è accaduto con la recente ordinanza regionale sul gioco promossa dal governo regionale di centrodestra, che ci ha fatto diventare un caso nazionale e che nella pratica non aiuta neanche i centri sportivi. Attraverso le modifiche da noi pensate e condivise con il settore, l'Abruzzo può dare una risposta concreta e utile a una dimensione ferma da marzo e sospesa nell'incertezza, un primo sostanziale passo a cui siamo pronti a far seguire ulteriori iniziative". (Gru)