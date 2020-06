Ue: Borrell, Cina, pace in Medio oriente e Vicinato orientale i temi principali discussi con Pompeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina, processo di pace in Medio Oriente e il Vicinato orientale con focus sull'Ucraina. Sono i tre pilastri principali su cui si è costruita la videoconferenza dei ministri degli Affari esteri dell'Unione europea, cui ha partecipato il segretario di Stato, Mike Pompeo. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo la videoconferenza. "Ci siamo scambiati opinioni sulla Cina e sulla sua crescente assertività su molti fronti. Ci sono temi che affrontiamo insieme nelle relazioni con la Cina e dove la nostra stretta cooperazione è molto importante per affrontarli insieme. Questo include di sicuro la situazione ad Hong Kong", ha detto spiegando di aver proposto di lanciare un dialogo bilaterale sulla Cina. "Sul processo nel Medio Oriente, abbiamo messo in chiaro che è importante incoraggiare che israeliani e palestinesi si impegnino in un processo politico credibile e significativo. Abbiamo riconosciuto che il piano degli Usa ha creato un certo slancio sul processo politico che è stato fermo per troppo tempo e questo slancio può essere sfruttato per avviare uno sforzo comune internazionale sulla base degli esistenti parametri concordati sul piano internazionale e come Ue siamo pronti a facilitarlo", ha spiegato. "Abbiamo chiare le conseguenze di una possibile annessione" dei territori palestinesi "per la prospettiva della soluzione dei due Stati ma anche per la stabilità regionale. Per questo molti Stati membri sono stati molto chiari su questo", ha aggiunto. (segue) (Beb)