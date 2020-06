Umbria: Lega, Regione smaschera bugie Pd, M5s e Report su test rapide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sulla questione dei test rapidi acquistati dalla Regione Umbria oggi sono state smascherate le bugie e le vergognose strumentalizzazioni del Movimento 5 Stelle, del Pd e della trasmissione Report”. È quanto hanno dichiarato i consiglieri regionali del gruppo della Lega: “Nel corso della conferenza stampa la giunta regionale e la task force hanno ampiamente dimostrato di aver agito negli ambiti di trasparenza e correttezza previsti dalla legge e soprattutto con l’unico ed esclusivo interesse di salvaguardare la salute dei cittadini. È stato dimostrato che il prodotto è a marchio Ce, come lo stesso ministero della Salute certifica, e si è rivelato estremamente utile nel contenimento del contagio. Dal punto di vista contrattuale è stato tutelato l’ente con l’inserimento della clausola Anac sulla congruità del prezzo". I leghisti hanno aggiunto: "La presidente Tesei ha dichiarato di non conoscere assolutamente Vincenzo Monetti, ma di aver fatto con lui solo una foto in campagna elettorale come se ne fanno a migliaia. E lo stesso Monetti non ha finanziato la campagna elettorale della presidente né quella della sua lista”. (segue) (Ren)