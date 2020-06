Umbria: Lega, Regione smaschera bugie Pd, M5s e Report su test rapide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Lega hanno proseguito: “Agire in anticipo ha consentito all’Umbria di prevenire il diffondersi del contagio da coronavirus, salvare vite umane e risultare come la Regione in Italia che meglio ha gestito l’emergenza. Secondo i dati statistici, infatti, l’Umbria ha registrato 77 deceduti e 1436 contagiati (numeri tra i più bassi a livello nazionali), oltre ad avere un indice di letalità (rapporto tra contagiati e decessi) più basso in Italia. Tempestività, rigore, approccio empirico e pragmatismo: questi i concetti base che hanno guidato la strategia regionale”. E ancora: “Le verità fatte emergere nel corso della conferenza stampa smentiscono in maniera chiara e inequivocabile le bugie vergognose e strumentali di Pd e Movimento 5 Stelle, le cui accuse cadono come un castello di carta poggiato su falsità e su elementi completamente inventati all’unico scopo di creare polemica e gettare fumo negli occhi degli umbri". Infine la conclusione: " Gli esponenti regionali dell’opposizione, attraverso interventi risalenti ai mesi di marzo e aprile, sollecitavano la Regione nell’acquisto dei test rapidi. Basta con le pantomime nell’aula dell’assemblea legislativa e basta strumentalizzare i concetti di democrazia e legalità quando sono proprio loro a negarne l’essenza". (Ren)