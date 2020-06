Fase 3: protesta a Milano dei lavoratori dello spettacolo, chiediamo immediato reddito di continuità garantito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Segue) Durante la conferenza stampa per l’inaugurazione del palinsesto estivo della Triennale di Milano, alcuni dei manifestanti che erano in viale Alemagna, sono stati invitati sul palco a parlare dal presidente della Triennale, Stefano Boeri. “Il ministro Franceschini sta abdicando al suo ruolo, bisogna ascoltare tutti i lavoratori non solo alcuni” hanno detto al microfono alcuni rappresentanti del comitato lombardo, mentre altri, seduti in platea, hanno alzato alcuni dei cartelloni che avevano esposto durante la manifestazione. L’assessore comunale alla cultura Filippo Del Corno si è fermato a parlare con i manifestanti, gesto apprezzato dai lavoratori dello spettacolo che hanno sottolineato “l’importanza di essere auditi in un momento come questo”.(Rem)