Rifiuti: De Priamo (Fd'I), Ama non sia trasformata in bad company dello spazzamento

- Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, esprime preoccupazione per una eventuale trasformazione dell'Ama, azienda capitolina per la gestione del ciclo dei rifiuti, in "una bad company dello spazzamento". In una nota De Priamo spiega: "Appare sempre più evidente come la strategia dell'assessore al bilancio di Roma Capitale Lemmetti sia volta al ridimensionamento delle municipalizzate e in particolare per quanto riguarda Ama non è più possibile chiamare in causa esclusivamente l'incapacità. Crediamo che sia plausibile l'ipotesi rappresentata dal coordinatore regionale di Uliltrasporti Alessandro Bonfigli rispetto al disegno di un nuovo protagonismo di Acea sul tema rifiuti per quanto riguarda la chiusura del ciclo industriale. A questo proposito - aggiunge De Priamo - riteniamo giusto aprire un dibattito sulla ipotesi di una holding capitolina sul modello di altre città italiane ed europee ma questo deve avvenire alla luce del sole e non certo smobilitando e liquidando le municipalizzate. Già in passato ogni tentativo di lasciare ad Ama la sola fase di spazzamento e raccolta dei rifiuti come una vera 'bad company' è stato respinto al mittente e così sarà anche in futuro. Qualsiasi progetto di razionalizzazione e di crescita delle municipalizzate - conclude De Priamo - deve ricomprendere anche la parte non redditizia e la tutela delle grandi professionalità dei lavoratori di Ama e delle altre municipalizzate capitoline".(Com)