Decreto Elezioni: D'Incà, soddisfazione per intesa politica su election day

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, dichiara di essere "molto soddisfatto della ritrovata intesa politica sul testo che disciplina le prossime scadenze elettorali e potrà consentire l'election day per il rinnovo, nello stesso giorno, delle amministrazioni comunali, regionali e di celebrare il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Sono stati giorni di intenso lavoro", continua l'esponente dell'esecutivo in una nota, "ma la soluzione trovata consentirà di risparmiare risorse pubbliche, di consentire il voto in totale sicurezza e di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini, salvaguardando il nuovo anno scolastico senza interromperlo ripetutamente. È quello - conclude D'Incà - che auspicavo fin dall'inizio". (Com)