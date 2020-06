Roma: rapinata in strada, malviventi le portano via Rolex da 8mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camminava per strada in via Santa Sabina a Roma quando, alle 13 circa di ieri, è stata avvicinata da due uomini arrivati su uno scooter nero e, travisati dai caschi, l’hanno aggredita, picchiata e rapinata. La vittima è una donna di 52 anni che aveva al polso un costosissimo orologio Rolex Datejust con ghiera brillantinata: 8mila euro circa di valore. Ma non solo. La donna aveva una borsa con all’interno il portafogli e circa mille euro. Anche la somma ha arricchito il bottino portato via dai due malviventi. A soccorrere la vittima sono stati gli agenti del commissariato Trevi che stanno indagando per risalire alle identità dei rapinatori.(Rer)