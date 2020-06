Montanelli: De Corato, Comune sgomberi il "Lume" e rimuova graffito di via Torino che oltraggia memoria giornalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla vernice rossa usata per imbrattare e infangare la memoria di Montanelli ed ai Murales apparsi in via Torino, ho voluto rispondere con il bianco di un mazzo di margherite". Lo afferma l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia stradale Riccardo De Corato che oggi, nel corso della manifestazione di Fratelli d'Italia per condannare l'atto vandalico alla statua di Indro Montanelli ai giardini pubblici che portano il suo nome, ha voluto onorare la memoria del giornalista depositando dei fiori di fronte al monumento in suo ricordo. "Da Vice sindaco di Milano ho avuto il piacere di conoscere Indro Montanelli, uomo che ho sempre apprezzato per la sua lungimiranza culturale", prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - "Il Lume", laboratorio universitario metropolitano, occupa abusivamente dall'ottobre del 2017 l'ex Magazzino del verde pubblico comunale proprio sotto i Bastioni di Porta Venezia. È veramente vergognoso che gli autori dello sfregio alla scultura dei giardini di Porta Venezia occupino ancora in maniera abusiva gli spazi comunali di via vittorio veneto. Cosa aspetta il Comune a sgomberarli?". "La campagna iconoclasta cavalcata da qualche imbecille in cerca di notorietà - rileva l'assessore regionale - è paragonabile a quella dei Talebani che hanno basato la loro campagna sulla distruzione dei simboli della storia". "Oggi, sui muri di via Torino, è apparso un altro oltraggio alla memoria del giornalista ad opera di un artista di strada. Mi auguro - conclude De Corato - che il Comune proceda immediatamente con l'eliminazione del graffito, ennesimo sfregio alla memoria di Montanelli". (Com)