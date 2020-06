Spiagge: Bordoni (Lega), pedonalizzazione lungomare Ostia è scelta calata dall'alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pedonalizzazione del lungomare di Ostia dalla rotatoria di via Cristoforo Colombo al lungomare Sangallo è "una scelta calata dall'alto". È quanto afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni. "Accompagnare l'iniziativa con la realizzazione di una pista ciclabile - aggiunge Bordoni - dà la cifra un'operazione raffazzonata, non supportata da alcuna mobilità alternativa e rilevante. L'unico effetto di ostacolare la circolazione sarà quello di dirigere il traffico verso altre località lontano da Ostia. Senza valutare l'impatto sulla mobilità e le ricadute sul commercio - sottolinea Bordoni - che rischia di far perdere centinaia di posti auto, rendendo la realtà del litorale romano certamente meno attrattiva. La fase di post pandemia è un momento ancora delicato, la pedonalizzazione lascia il tempo che trova, è un provvedimento troppo invasivo che avrà ricadute dirette in termini di caos viabilità e assenza di parcheggi. Da piazza Tor San Michele a via Namaziano il dissenso dei residenti è unanime - conclude Bordoni -, ciò che a prima vista sembra una buona occasione per piazzare qualche tavolino in più renderà molte zone off limits, soprattutto ai turisti, vanificando ogni effetto positivo al commercio, di questa decisione non condivisa per Ostia". (Com)