Francia: Eliseo, invece di rimuovere statue erigerne altre per "guardare in faccia la storia"

- Al posto di rimuovere statue di personaggi storici controversi sarebbe meglio erigere, al loro fianco, monumenti dedicati ad altre figure per "guardare la storia in faccia". È la posizione di alcuni consiglieri del presidente Emmanuel Macron, citati in forma anonima dai media d'oltralpe. Secondo uno di questi, invece di cambiare nome all'avenue Bugeaud (generale francese responsabile del massacro di molti algerini nel 19imo secolo) sarebbe meglio dedicare un monumento all'emiro Abdelkalder, che ha combattuto Bugeaud ed è stato detenuto al castello di Amboise. "Perché no una statua di Emile Zola dinnanzi a quella di Paul Déroulède (fondatore nel 1882 delle Lega dei Patrioti, movimento contrario al capitano Dreyfuss,ndr)", ha proposto invece un altro consigliere, anche lui citato in forma anonima."Dei gruppuscoli estremisti cercano di imporre una visione binaria della storia, puritana, e attaccano dei simboli repubblicani e i valori della Repubblica. Questo tentativo di importare una visione intersezionale della memoria non può essere compatibile con una memoria repubblicana condivisa da tutti", afferma una fonte vicina a Macron.(Frp)