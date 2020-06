Ue: Borrell, lunedì vertice con rappresentanti della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà lunedì un vertice tra Unione europea e Cina. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo la videoconferenza dei ministri degli Affari esteri cui ha partecipato anche il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "Avremo un vertice lunedì prossimo tra Ue e Cina. Lo stiamo preparando. Abbiamo avuto un dialogo politico strutturato con il ministro degli Affari esteri cinese la settimana scorsa. Stiamo continuando a negoziare per vedere se riusciamo a possiamo portare in questo summit qualche risultato in merito all'agenda di cooperazione per il 2025, quindi per i prossimi 5 anni. Non è facile trovare un accordo. Non lo abbiamo ancora. Ma continuiamo a discutere con la controparte cinese fino all'ultimo minuto", ha detto. (Beb)