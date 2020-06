Stati generali: Gualtieri, da oggi richieste per ristoro a fondo perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è stata una giornata intensa ed abbiamo ringraziato la squadra di Colao per il lavoro eccellente". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri , nel corso della conferenza stampa al termine della seconda giornata degli Stati generali sull'economia. Molto positivo "è stato il confronto con i sindacati che hanno condiviso l'impostazione del piano per il rilancio del paese", ha aggiunto ricordando che "dalle 3 è partito il sito per il ristoro a fondo perduto: si tratta di una procedura molto semplice. Sta andando molto bene e non è un click day ma ci saranno 60 giorni per fare domanda". (Rin)