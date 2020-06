Decreto Rilancio: Trano (Misto), credito d'imposta anche per startup, ho presentato emendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raffaele Trano, presidente della commissione Finanze alla Camera ed esponente del gruppo Misto, osserva che "il Covid-19 ha ridotto a brandelli la nostra economia e tra quanti stanno pagando il prezzo più alto della crisi vi sono gli imprenditori che avevano appena avviato la loro impresa. Neppure il tempo di partire e il coronavirus li ha messi in ginocchio. Nel decreto Rilancio", continua il parlamentare in una nota, "sono stati previsti contributi a fondo perduto per le attività aperte nel 2019, ma non è stato previsto il credito d'imposta per la locazione a favore delle stesse attività. Un vuoto che rappresenta indubbiamente l'assenza di una forma importante di sostegno per chi in questi giorni si sta rimboccando le maniche e sta cercando di ripartire. Ho presentato quindi un emendamento affinché anche a tali startup possa essere esteso il credito d'imposta". Per Trano, "l'Italia per tornare a correre ha bisogno del contributo di tutti e chi ha investito deve essere supportato affinché possa sviluppare la propria azienda e non essere costretto a gettare la spugna a causa della pandemia che ha sconvolto qualsiasi previsione. Sono convinto", conclude il deputato, "che possiamo farcela. Ma tutti insieme e tutti con la stessa determinazione". (Com)