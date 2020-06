Auto: Psa farà venire in Francia solo un piccolo gruppo di dipendenti dalla Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peugeot Société Anonyme (Psa) farà venire in Francia dai suoi stabilimenti di Gliwice, in Polonia, solamente un piccolo gruppo di dipendenti. Lo ha annunciato il costruttore automobilistico, che inizialmente aveva previsto di trasferire temporaneamente cinquemila suoi dipendenti nel sito di Hordain, nel nord del paese. Una mossa criticata dai sindacati e dai ministri dell'Economia, Bruno Le Maire, e del Lavoro, Muriel Penicaud, che chiedevano di impiegare i lavoratori interinali. Secondo il sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt) Psa farà arrivare 124 dipendenti. Ad Hordain il gruppo produce furgoni e navette per Peugeot, Toyota, Citroen e Opel. (Frp)