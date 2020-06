Ludopatia: Corrado (M5s Lazio), centrodestra tutela sale slot e settore scommesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valentina Corrado, consigliera M5s che siede anche nella commissione Antimafia della Regione Lazio, ritiene che il centrodestra stia tutelando le sale slot e il settore scommesse. In una nota Corrado spiega: "Il centrodestra non riesce a fare proposte per dare risposte concrete al paese, come testimonia la loro assenza agli Stati generali, ma nel Lazio si preoccupa di tutelare le sale slot e il settore scommesse, a cui è legata una delle più grandi piaghe d'Italia che genera e alimenta ludopatia e usura. Un fenomeno che, al contrario, andrebbe contrastato e debellato in tutti i modi dallo Stato, dalle autorità competenti e da chi, come i politici, opera nelle istituzioni e che per questo dovrebbe dare il buon esempio. Stiamo attraversando un momento di grave crisi economica quale quello generato dall'emergenza Covid-19, che ha prodotto casi di grave disagio sociale con persone arrivate a ricorre all'usura persino per curarsi. Una situazione in cui la ludopatia rischia di diventare ancora di più la valvola di sfogo della disperazione delle persone. Per questo trovo molto grave e priva di senso di responsabilità la posizione pubblica espressa dal centrodestra del Lazio in favore del settore scommesse. Un assist - conclude - davvero inopportuno e sganciato dalla realtà che testimonia il non avere contezza o, cosa ancora più grave, una totale indifferenza rispetto alle vere priorità per il benessere dei cittadini".(Com)