Spagna: ambasciatore a Madrid Guariglia, grande voglia Sistema Italia di lavorare per ripartire

- Il nuovo ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha avuto oggi un primo incontro in videoconferenza con il consiglio di amministrazione della Camera di commercio e industria italiana per la Spagna (Ccis). Lo ha comunicato con una nota ufficiale l'ambasciata di Madrid al termine dell'incontro. Introdotto dal presidente della Camera Marco Pizzi, l'ambasciatore Guariglia ha valorizzato il ruolo dell'associazione nel rappresentare e promuovere gli interessi italiani in Spagna e nel realizzare le iniziative promozionali nel Paese iberico, ma anche nello sviluppare la collaborazione con grandi imprese spagnole associate alla Camera di Commercio che investono nel nostro paese. Guariglia ha sottolineato il ruolo che Italia e Spagna stanno svolgendo in Europa per il varo di misure a sostegno dell'economia, come il fondo di garanzia contro la disoccupazione (Sure) e, soprattutto, per far avanzare il negoziato sul fondo per la ricostruzione "Next Generation EU". L'ambasciatore ha, quindi, illustrato le principali misure contenute nel "Patto per l'Export" firmato la scorsa settimana alla Farnesina con il coinvolgimento delle principali amministrazioni e associazioni di categoria italiane, importante strumento per rilanciare l'export italiano. (segue) (Spm)