Spagna: ambasciatore a Madrid Guariglia, grande voglia Sistema Italia di lavorare per ripartire (2)

Si è quindi svolta la presentazione dei membri del Consiglio direttivo della Ccis - che annovera importanti imprese tra cui Iveco, Generali, Intesa Sanpaolo, Negrini, Mediaset, Eni, Endesa (Gruppo Enel), Autogrill, Ferrero, Unidad Editorial (Gruppo Rcs), Reale Assicurazioni, Cellenex Telecom, Brembo, Esprimet, Saras Energia, Italfarmaco - ed è stata illustrata l'attività svolta dalla Camera nel periodo dello "stato d'allarme" proclamato dalle autorità spagnole il 14 marzo e prorogato fino al 20 giugno prossimo. Interagendo con le numerose imprese intervenute, l'ambasciatore ha sottolineato la forte sintonia di intenti che unisce Italia e Spagna nell'attuale congiuntura evidenziando come questa crei le condizioni più propizie per un ulteriore slancio della collaborazione economica bilaterale, che già vede Madrid come un partner commerciale strategico di Roma.