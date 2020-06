Spagna: ambasciatore a Madrid Guariglia, grande voglia Sistema Italia di lavorare per ripartire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incontro di oggi - ha dichiarato il diplomatico, giunto da poche settimane a Madrid – mi ha consentito di conoscere le attività di alcune delle principali imprese che operano tra Italia e Spagna e di raccoglierne esigenze e suggerimenti. Ho riscontrato grande coesione tra imprese e istituzioni. Insieme alla consapevolezza della complessità della sfida, ho trovato una grande voglia del Sistema Italia in Spagna di lavorare per ripartire, mantenendo e rafforzando ulteriormente le importanti posizioni che abbiamo su questo mercato". Guariglia si è detto convinto che l'Italia "può farcela", come è avvenuto in occasione della lunga crisi del 2008 e che a differenza del passato "il sistema economico potrà contare su ingenti risorse pubbliche, sia a livello europeo che a livello nazionale, delle quali l'economia italiana e spagnola potranno beneficiare per ritrovare rapidamente un percorso di crescita", ha sottolineato il diplomatico. Parole condivise dal presidente della Camera di commercio, Marco Silvio Pizzi, che ha evidenziando come il momento sia complesso per i due paesi, per le imprese e per la stessa Camera a causa delle conseguenze della pandemia con "rallentamento dell'attività, riduzione del fatturato, esigenza di ripensare schemi di lavoro e ambiti di iniziativa". Ma nonostante le difficoltà, la Ccis "è pronta a fare la sua parte per il rilancio delle azioni di promozione del Sistema Italia in Spagna con la dinamica operativa che l'ha sempre contraddistinta". (Spm)