Ue: Conte, non abbiamo necessità di attivare il Mes

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine della seconda giornata degli Stati generali sull'economia, ha affermato: "Mercoledì il mio passaggio in aula non era obbligato ma come sempre informerò in ogni caso la discussione che avremo al consiglio europeo di venerdì. Sul Mes - ha aggiunto non ci sono novità: c'è una discussione e come governo abbiamo detto che in questo momento non abbiamo la necessità di attivare il Mes". Ovviamente "dovremo sempre aggiornarci con il quadro di finanza pubblica", ha aggiunto. (Rin)