Viabilità: Anas, scontro tra 4 veicoli tra Castel Romano e Pomezia, traffico su Ss Pontina

- A causa di un tamponamento tra Castel Romano e Pomezia, si registra traffico rallentato con code sulla strada statale (Ss) 148 Pontina in direzione Terracina. Lo comunica Anas in una nota. Nel sinistro, avvenuto al km 23,900, sono rimasti coinvolti quattro veicoli e uno degli occupanti risulta ferito. Il traffico resterà provvisoriamente deviato in corsia di sorpasso fino alla rimozione delle vetture incidentate e alla pulizia del piano viabile. Presenti sul posto il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)