- India: coronavirus, Tamil Nadu chiuderà Chennai e altri tre distretti dal 19 al 30 giugno - Il capo del governo dello Stato indiano del Tamil Nadu, Edappadi K. Palaniswami, ha annunciato oggi un lockdown rigoroso ma limitato ai distretti di Chennai, Kanchipuram, Chengalpattu e Tiruvallu dal 19 al 30 giugno, in seguito all’aumento dei casi di coronavirus. Secondo i dati del ministero della Sanità aggiornati a oggi il Tamil Nadu conta 44.661 casi, di cui 19.67 attivi; 24.547 persone sono guarite e 435 sono morte. Lo Stato è il secondo più colpito dell’India dopo il Maharashtra. Il 70 per cento dei casi si concentra a Chennai, la capitale statale. In tutto il paese i casi sono 332.424, con 9.520 decessi e 169.797 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali; quelli attivi sono 153.106. L’India è stata in lockdown dal 25 marzo al 31 maggio, con varie proroghe e progressivi allentamenti delle misure restrittive. Le ultime linee guida del ministero dell’Interno hanno confermato il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali fino al 30 giugno solo nelle zone di contenimento, dando facoltà agli Stati di decidere eventuali restrizioni. (segue) (Res)