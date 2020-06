© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: coronavirus, oltre 90 mila casi e 1.200 decessi - Il Bangladesh ha registrato 3.099 nuovi casi di coronavirus e 38 decessi nelle ultime 24 ore, in cui sono stati effettuati 15.038 test in 59 laboratori abilitati. Il totale dei contagi è salito a 90.619 e quello delle vittime a 1.209. I pazienti guariti sono 18.730. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) nel bollettino odierno. A Dacca, la capitale, sono state definite 45 zone rosse mentre a Chittagong, la seconda città del paese, undici. Altre zone rosse, designate dal Comitato tecnico centrale della Dghs, si trovano nei distretti di Narayanganj, Narshingdi e Gazipur. In queste aree, diversamente dal resto del paese, è in vigore il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali e sono vietati l’ingresso e l’uscita. Tra i morti ci sono anche alcuni politici della Lega popolare (Ai), tra i quali un membro del governo, il sottosegretario per gli Affari religiosi Sheikh Mohammad Abdullah, deceduto ieri. Oggi è morto Badar Uddin Ahmed Kamran, ex sindaco di Sylhet, e sabato Mohammad Nasim, ex ministro della Sanità. Il sottosegretario alla Difesa Abdullah Al Mohsin Chowdhury è ricoverato in condizioni critiche. (Res)