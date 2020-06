I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: coronavirus, atteso annuncio su proroga stato di catastrofe per altri 90 giorni - Il presidente cileno Sebastian Pinera è intenzionato a prorogare per almeno altri 90 giorni lo stato di catastrofe decretato lo scorso 18 marzo per contenere la pandemia del nuovo coronavirus e in scadenza domani. Secondo fonti del ministero degli Interni citate dal quotidiano "La Tercera", i decreti corrispondenti sono già pronti per la firma del presidente. Lo stato di eccezione, che tra le altre cose affida alle Forze armate il controllo dell'ordine pubblico, "per molti cileni è stata una misura positiva, accettata da gran parte della popolazione", ha dichiarato il presidente del partito della maggioranza di governo Renovacion Nacional (Rn), Mario Desbordes. Sulla stessa linea il segretario del Partido por la Democracia (Ppd), all'opposizione, Heraldo Munoz, secondo il quale, "a causa dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria sarà inevitabile prorogare lo stato di eccezione per lo meno per altri 60 giorni". (Res)