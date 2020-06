I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Consiglio di pace africano, i continui combattimenti la situazione economica - Il Consiglio di pace e sicurezza dell'Unione africana (Ua) ha espresso la sua "grave preoccupazione" per la prosecuzione della crisi in Libia, condannando le interferenze straniere negli affari del paese. Al termine dei lavori della sessione ordinaria del Consiglio, i partecipanti hanno espresso in una dichiarazione congiunta la loro "preoccupazione per i combattimenti in Libia che hanno minato gli sforzi contro la pandemia da Covid-19 e aggravano anche la già instabile situazione sociale e economica, così come la sofferenza di migranti e rifugiati". La Commissione africana, presieduta dall'Algeria, ha anche rinnovato la sua "forte condanna di tutte le forme di interferenza straniera in materia di pace e sicurezza, che mina la sovranità nazionale e gli sforzi di pace". La Commissione ha infine osservato "la necessità di garantire che tutto il sostegno esterno per gli sforzi di pace e sicurezza nel continente sia coordinato e ben orientato al raggiungimento degli obiettivi e delle priorità dell'Unione africana nel quadro dell'agenda dell'Unione per mettere a tacere le armi in Africa". (segue) (Res)