I fatti del giorno – Nord Africa (3)

- Egitto-Iraq: ministero Esteri del Cairo condanna attacco Stato islamico nel governatorato di Diyala - Il ministero degli Esteri dell'Egitto ha condannato l'attacco terroristico rivendicato dallo Stato islamico nel villaggio di Mikhas, nel governatorato di Diyala, in Iraq. Lo riferisce un comunicato stampa della diplomazia egiziana. "L'Egitto ha espresso la sua condanna per l'attacco terroristico perpetrato da Daesh (acronimo in arabo di Stato islamico nel Levante e in Iraq) contro il villaggio di Mikhas nel governatorato di Diyala, che ha provocato diversi morti e feriti", si legge. Il ministero degli Esteri egiziano ha anche espresso sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e ha auspicato una pronta guarigione per i feriti. Il governo e il popolo egiziano "sono al fianco dell'esecutivo di Baghdad contro tutte le forme di terrorismo ed estremismo". (segue) (Res)