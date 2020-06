Polonia: Pgnig investirà oltre un miliardo di dollari in energie rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica polacca Pgnig ha annunciato che intende investire oltre un miliardo di dollari in fonti di energia rinnovabile nei prossimi anni. Lo riferisce all'emittente "Polskie Radio" il presidente della società, l'ex ministro dello Sviluppo Jerzy Kwiecinski. La società intende compiere questi investimenti ben oltre il 2022, per raggiungere una produzione fino a 900 megawatt ascrivibile a fonti rinnovabili. In linea con un piano di lungo termine per concentrarsi sull'energia sostenibile e ridurre il ricorso al carbone, Pgnig intende prendere in considerazione non solo l'eolico e il solare, ma anche "i combustibili alternativi quali biogas, in particolare biometano, così come l'idrogeno", ha dichiarato. Kwiecinski evidenzia l'importanza delle energie rinnovabili anche per la stabilizzazione finanziaria della compagnia, giacché esse non sono sottoposte alle fluttuazioni viste nei prezzi degli idrocarburi. (Vap)